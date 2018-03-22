В Чернигове во время обысков у лиц, причастных к организации антигосударственных акций, изъяты взрывчатка, «георгиевские» ленточки и российские флаги, сообщает пресс-служба прокуратурой Автономной Республики Крым.

«20 марта 2018 года прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с Департаментом ЗНД СБ Украины в рамках уголовного производства по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч.1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины, в Чернигове проведено 6 обысков по месту жительства лиц, причастных к организации антигосударственных акций в Украине, направленных на нанесение вреда международному имиджу Украины и дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране», – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что в ходе указанных обысков обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в том числе, гранаты, тротиловые шашки с электрическими запалами, а также карты регионов Украины с отметками мест, «георгиевские» ленточки и российские флаги, что свидетельствует о подготовке к указанным противоправным антиукраинским акциям.

Как ранее сообщал ForUm, 12 марта Служба безопасности Украины проводила более 25 обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций.

Во время обысков были обнаружены и изъяты агитационные материалы по поддержке аннексии Крыма, денежные средства, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, запрещенную продукцию, в том числе 2 гранаты и более шестисот патронов различного калибра, свидетельствующие о подготовке к указанным противоправным антиукраинским акциям.