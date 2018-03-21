Валовой внешний долг Украины на 1 января 2018 года составил 116,578 миллиарда долларов, что на 2,939 миллиарда долларов, или на 2,6%, выше показателя годом ранее.



По данным Национального банка Украины, в том числе, в четвертом квартале прошлого года валовой внешний долг сократился на 771 миллион долларов, или на 0,7%, сообщает УНИАН.

Согласно приведенным данным, на начало текущего года внешние обязательства государственного сектора составили 38,886 миллиарда долларов, центрального банка – 7,438 миллиарда долларов.

Напомним, валовой внешний долг Украины на 1 октября 2017 года составлял 117,350 миллиарда долларов, что на 2,365 миллиарда долларов.

В 2016 году валовой внешний долг Украины сократился на 5,2 миллиарда долларов, или на 4,4%, – до 113,483 миллиарда долларов на 1 января 2017 года.