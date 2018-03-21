Народный депутат Надежда Савченко просит Верховный Суд признать незаконным и отменить решение парламента об исключении ее из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом она написала в Facebook.

«Сегодня мной был подан административный иск в Верховный Суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады Украины об исключении меня из членов Комитета по национальной безопасности и обороны», - заявила нардеп.

Она считает, что «постановление, которое депутаты проголосовали на заседании сессии Верховной Рады 15 марта, является незаконным и подлежит отмене, поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют».

«Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета», - отметила Савченко.

Как сообщал ForUm, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.