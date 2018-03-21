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Оболонский районный суд Киева отказался допросить президента Германии, бывшего министра иностранных дел Франка-Вальтера Штанмайера как свидетеля по делу экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко, передают Українськi Новини.

Защита Януковича попросила суд допросить президента Германии как свидетеля и направить соответствующий запрос.

Адвокаты подсудимого отметили, что в феврале уже направляли Штанмайеру соответствующий запрос, но он на него не ответил.

«Суд постановляет в удовлетворении ходатайств о допросе Франка-Вальтера Штанмайера отказать из-за наличия у него дипломатического иммунитета», - заявил судья Девятко.

Кроме того, суд также отказал защите Януковича в допросе ряда иностранных политиков и сотрудников Генеральной прокуратуры, в том числе заместителя генпрокурора - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

В большинстве случаев суд признал эти ходатайства защиты экс-президента необоснованными.

 
ForUm

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