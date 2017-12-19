Валовой внешний долг Украины на 1 октября 2017 года составил 117,350 миллиарда долларов, что на 2,365 миллиарда долларов, или на 2,1%, выше показателя на 1 июля.



Как сообщает Национальный банк Украины, с начала года валовой внешний долг Украины вырос на 3,26%. По данным НБУ, по отношению к ВВП объем долга за 9 месяцев сократился до 111,4% ВВП с 121,9% на начало года, сообщает УНИАН.

Внешние обязательства государственного сектора в январе-сентябре выросли на 3,8 миллиарда долларов, до 46,5 миллиарда долларов, долг частного сектора с начало года сократился на 0,1 миллиарда долларов, до 70,8 миллиарда долларов.

Напомним, валовой внешний долг Украины на 1 июля 2017 года составлял 114,836 миллиарда долларов, что на 1,198 миллиарда долларов, или на 1,1%, выше показателя на 1 апреля.