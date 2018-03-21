Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента перенес на утро четверга, 22 марта, рассмотрение представлений генерального прокурора Юрия Луценко относительно народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщается на сайте Рады.
Комитет рассмотрит представления Луценко в 08:30.
Ранее рассмотрение представлений планировалось на сегодня, 21 марта.
Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на Савченко.
По его словам, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.
Народный депутат Антон Геращенко обнародовал представления в Савченко.
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