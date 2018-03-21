В 2013 году на экраны телевизоров в США вышел известный теперь сериал о советских шпионах «Американцы».

В одном из первых эпизодов двое КГБистов под прикрытием устанавливают «жучок» в кабинете министра обороны США. Для реализации своего замысла советские агенты заставляют уборщицу похитить у главы Минобороны часы, куда и прячут микрофон.

На первый взгляд ситуация кажется натянутой и малореальной. Но события последних дней в Украине доказывают, что описанные методы КГБ не только не вымышленные, но и успешно применяются сегодня.

Как никто в этом убедился руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Несколько недель в его кабинете работала скрытая записывающая аппаратура. Прикреплена она была на большой аквариум у стола Холодницкого толи завербованным сотрудником фирмы, ухаживающей за рыбами, толи переодетым агентом.

Особого трагизма этой ситуации придает тот факт, что «жучки» в кабинете руководителя САП принадлежали другому антикоррупционному органу – НАБУ.

Созданные для борьбы с коррумпированной властной системой новые органы ввязались в самоубийственную войну друг против друга. И пусть сейчас кому-то в НАБУ кажется, что проиграл Холодницкий, на самом деле проиграли все.

Отношения между новыми антикоррупционными органами начали портиться давно. Чуть ли не с первых месяцев работы НАБУ и САП начало раздаваться их недовольство работой друг друга.

Со стороны ведомства Сытника звучали жалобы, что антикоррупционный прокурор затягивает подписание подозрений фигурантам громких расследований. «Группа поддержки» НАБУ в лице общественных активистов и части корпуса публично обвиняли Холодницкого в затягивании дел, подыгрывании коррупционерам и даже работе на властную верхушку.

В свою очередь в САП возмущались, что НАБУ занимается политикой и пиаром вместо того, чтобы реально расследовать дела. Холодницкий по несколько раз заворачивал написанные детективами Сытника подозрения, требуя написать их грамотно и с достаточными доказательствами.

Время от времени НАБУ и САП приходили в себя и по крайней мере публично выступали одним фронтом, когда на их вражде начинала играть власть. Так было, например, в истории с передачей дел из ГПУ в НАБУ, назначением «карманного» аудитора НАБУ или недавней «спецоперации» СБУ по разоблачению тайных агентов НАБУ.

Руководители САП и НАБУ на уговоры послов «семерки» подписывали непубличные меморандумы о примирении, но ощутимого результата это не имело. Даже в критических ситуациях вражда между антикоррупционерами не исчезала. Она только угасала на некоторое время, чтобы снова взорваться в другой неспокойной ситуации.

Но до такого уровня, как в начале нового года, нелюбовь между ведомствами Сытника и Холодницкого не доходила никогда.

Как удалось выяснить УП, больше месяца назад в ГПУ обратились детективы НАБУ. По закону, процессуальными руководителями по делам Антикоррупционного бюро должны быть прокуроры САП. Собственно, именно для этого антикоррупционную прокуратуру и создавали.

Но есть случаи, когда следователи НАБУ могут обращаться напрямую к генпрокурору – если дело расследуется против кого-то из САП. В упомянутой ситуации именно так и было: детективы Сытника попросили открыть производство на антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

И генпрокурор с радостью откликнулся на просьбу НАБУ.

Официально ни ГПУ, ни НАБУ, ни САП до сих пор информацию о прослушивании Холодницкого не комментировали. Однако, как рассказали сразу несколько депутатов, знакомых с ситуацией, у Луценко могли быть свои резоны подыграть Сытнику.

«Холодницкий несколько месяцев окучивал американцев, предлагая себя на должность генпрокурора. Вот и поплатился», - рассказал один из собеседников в БПП.

Хотя в окружении самого руководителя САП эту информацию называют абсолютной ложью.

«Холодницкий даже пьяный никогда такого не говорил. Это ложь абсолютная», - заверил источник в Антикоррупционные прокуратуре.

Имел ли руководитель САП виды на место генпрокурора, еще надо доказать. Но то, что против него было возбуждено дело в НАБУ – факт. По какой именно статье было открыто производство и взята санкция суда на прослушивание, пока выяснить не удалось.

Однако от собеседников в ГПУ стало известно, что процессуальное руководство в нем осуществляет никто иной как Владимир Гуцуляк.

Активисты и депутаты, которых принято считать защитниками НАБУ, называют Гуцуляка руководителем так называемого «департамента Кононенко-Грановского», который в ГПУ якобы занимается всеми чувствительными для власти вопросами.

Именно в этом департаменте под руководством Гуцуляка работал одиозный экс-прокурор Дмитрий Сус, который летом 2016-го засветился в громком скандале между ГПУ и НАБУ.

В разгар конфликта следственно-оперативная группа во главе с ним приходила с обысками в НАБУ, а наблюдение за самим следователем привело к физическому столкновению между сотрудниками двух силовых структур.

Именно по согласованию руководителя этого же «департамента» в кабинете Холодницкого НАБУ установило «жучки».

«Дело действительно наше. Ведет его Гуцуляк. Но прослушка НАБУшная», - рассказал источник в ГПУ.

Из неофициальных источников в силовых органах стало известно, что «жучки» в кабинете руководителя САП провисели минимум несколько недель.

Правда, как уверяют собеседники УП, ничего криминального зафиксировать не удалось. Но на дисциплинарное наказание Холодницкий наговорил.

«Ну там криминала нет, но есть очень неприятные антисемитские высказывания», - рассказал источник в прокурорских кругах.

Теперь дело Холодницкого квалифицируется как нарушение прокурорской этики. Наибольшим наказанием в таком случае для руководителя САП может стать увольнение.

Утром во вторник появилась информация, что Холодницкий и сам подумывает подать в отставку. Правда, тогда такое решение собеседники УП в САП связывали с ухудшением здоровья Назара Ивановича.

Теперь стало известно, что это далеко не единственная причина. Гораздо весомее основанием задуматься об увольнении мог быть шантаж. Как убеждают УП в окружении руководителя САП, Холодницкого около недели склоняли «к дружбе с властью», оперируя данными записей с его кабинета. Кто именно вел такие «переговоры», собеседник говорить не захотел.

Собственно, после того, как Холодницкому дали послушать его же разговоры, он начал искать «жучки» и нашел их на злополучном аквариуме.

Это стало большим толчком к размышлениям об отставке, чем ухудшение здоровья. По состоянию на сейчас, как уверяют в САП, Холодницкий заявление еще не написал. Сначала он планирует посетить с рабочим визитом Брюссель, где в эти дни находиться директор НАБУ Артем Сытник, а потом примет решение.

В любом случае, шансов, что в САП сохранится старый руководитель, немного: либо по дисциплинарному делу, или по собственному желанию Холодницкий, скорее всего, освободит место.

«Он уйдет. За кого ему держаться, все против него. Пойдет в универ преподавать. Футболом займется (в руководстве Федерации - УП)», - предположил один из собеседников, близкий к руководителю САП.

Но инициаторов дела против Холодницкого может ждать один неприятный сюрприз. В случае отставки руководителя САП должен быть объявлен новый конкурс на эту должность. В НАБУ ориентировались на то, что к тому моменту главным в САП будет его первый заместитель Максим Грищук.

С одной стороны, в положении о Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорится, что «обязанности руководителя САП по общей организации деятельности в случае его отсутствия исполняет первый заместитель, а при отсутствии первого заместителя – заместитель».

Кроме того, генпрокурору и его заместителям закон напрямую запрещает «давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, которые прямо касаются реализации прокурорами САП их полномочий».

Однако в Генеральной прокуратуре – свой взгляд на правовую коллизию.

«Холодницкий – заместитель генпрокурора. Его первый заместитель не может выполнять обязанности заместителя генпрокурора. Поэтому и.о. руководителя САП будет сам Луценко», - убеждает собеседник УП в руководстве ГПУ.

До сих пор ни Луценко, ни кто-либо другой в ГПУ не имели доступа к делам НАБУ. САП создавали как раз для того, чтобы обезопасить Антикоррупционное бюро от вмешательства в его работу генерального прокурора.

Луценко неоднократно с удивлением и некоторым возмущением рассказывал журналистам, что он понятия не имеет, что там происходит в НАБУ и какие дела оно расследует.

Теперь же он имеет все шансы предметно во всем разобраться. В своих попытках избавиться от Холодницкого, который якобы подыгрывал власти, руководители НАБУ нашли себе ситуативного партнера в лице Луценко.

Вот только действующий генпрокурор не первый год в украинской политике и что такое «разводка» знает не из книг. Фактически, убегая от «давления власти», НАБУ рискует отдать себя полностью в ее руки.