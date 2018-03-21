За прошедшие сутки боевики совершили пять обстрелов укреплений украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов НВФ обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Пески. Также из гранатометов и противотанкового ружья враг вел огонь по защитникам Авдеевки.

На луганском направлении из стрелкового оружия противник совершил обстрел укреплений неподалеку Станицы Луганской, а из 82 мм минометов и зенитной установки – вблизи Троицкого. Кроме того, 82 мм минометы враг применил по военным у Луганского.

В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение, еще один – боевое травмирование.