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Львовский облсовет обратился к Министерству иностранных дел и Службе безопасности Украины с требованием запретить въезд в страну депутату польского Сейма Роберту Винницкому за надругательство над красно-черным флагом. Соответствующее обращение опубликовано на сайте облсовета.

«Львовский областной совет выражает свое возмущение событиями, произошедшими 19 марта 2018 возле Посольства Украины в Варшаве, когда группа радикалов с символикой польских организаций сожгла портреты Героев Украины Степана Бандеры и Романа Шухевича. Особенно циничным выглядит то, что указанные действия произошли с участием депутата Сейма Республики Польша Роберта Винницкого, который совершил надругательство над символом национально-освободительной борьбы Украины – красно-черным флагом и растоптал его перед камерами», - говорится в заявлении.

Учитывая это, депутаты Львовского облсовета, потребовали от МИД и СБУ немедленной и жестокой реакции.

«В частности, считаем необходимым объявить упомянутого депутата Сейма Республики Польша персоной, не желательной для пребывания в Украине», - говорится в тексте обращения.

Напомним, 19 марта польские националистические организации провели под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Посольство Украины в Польше осудило манифестацию.
ForUm

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