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Правительство Исландии рассматривает вопрос о бойкоте чемпионата мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Как заявил министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон, бойкот чемпионата означает, что никакие чиновники страны не будут присутствовать на мероприятиях ЧМ-2018, сообщает «Новое Время» со ссылкой на местное издание ​RÚV.

При этом, по его словам, участие в соревнованиях национальной сборной по футболу и присутствие на матчах исландских болельщиков не будут запрещены.

Глава МИД Исландии отметил, что в случае одобрения бойкота ЧМ-2018 это станет «ответом на события в Великобритании», добавив, что «это очень серьезные вещи, которые связаны не только с британцами».

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию.
ForUm

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