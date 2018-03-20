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Россия в понедельник, 19 марта, заблокировала встречу Совета Безопасности ООН, на которой планировалось обсудить ситуацию с правами человека в Сирии.

«Мы не видим никаких обоснований для этой встречи, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности», - заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, сообщает Укринформ.

С предложением о встрече выступили шесть стран-членов Совета Безопасности. При этом, планировалось заслушать брифинг Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.

«Совет должен иметь всю необходимую информацию, чтобы понять кризисную ситуацию, которую он исследует, в том числе вопросы, касающиеся прав человека», - заявил посол Франции Франсуа Делаттре.

Делегация России выступила с требованием провести процедурное голосование, в результате чего не хватило одного голоса.

Проведение встречи поддержали Франция, Соединенное Королевство, Швеция, Польша, Голландия, Соединенные Штаты, Перу и Кувейт. Свою позицию против высказали РФ, Китай, Боливия и Казахстан. Еще три страны-члена воздержались.
ForUm

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