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Акции Facebook в понедельник, 19 марта, упали на 8%. Причиной стала появившаяся в выходные информация, что компания Cambridge Analytica, которая изучала предпочтения избирателей в интересах кампании Дональда Трампа, использовала данные более чем 50 млн человек без их согласия.

В результате Цукерберг потерял $6,06 млрд, оставшись при этом четвертым по состоянию человеком в мире, указывает Bloomberg. Впереди него лишь Джефф Безос, Билл Гейтс и Уоррен Баффет, сообщает РБК.

Facebook указывала, что не имела отношения к деятельности Cambridge Analytica. Тем не менее скандал прокомментировали в том числе американские политики. Так, сенатор Марк Уорнер, представляющий Демократическую партию США, указал, что политика Facebook напоминает времена Дикого Запада.

При этом в компании выяснили, что данные Cambridge Analytica предоставили ее сотрудники Джозеф Канселлор и Александр Коган, которые создали фирму Global Science Research.

Параллельно стало известно, что в скором времени может уйти в отставку глава отдела безопасности Facebook Алекс Стамос. Поводом стали споры по поводу продвижения компанией политической рекламы во время президентских выборов в Соединенных Штатах.
ForUm

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