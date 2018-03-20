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По состоянию на 7:00 20 марта из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Донецкой области обесточены 2 населенных пункта, в Луганской – 2.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1 тыс. 310 единиц техники и 2 тыс. 616 человек.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.
ForUm

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