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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что не предлагал вводить санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом он сообщил в Twitter.

«Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно - чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию», - написал он.

Напомним, 18 марта Климкин заявил газете Bild, что нужно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей. «Герхард Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз», - подчеркнул глава украинского МИД. 
ForUm

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