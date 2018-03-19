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В свете нарастающего напряжения между западными странами и Россией министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом Климкин заявил в воскресенье, 18 марта, газете Bild, передает DW.

По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей. «Герхард Шредер – важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз», - подчеркнул глава украинского МИД.

Вопросом о том, каким образом Шредеру до сих пор удавалось избежать санкций, задается и редакция издания The Wall Street Journal. Депутат Европарламента Эльмар Брок согласен с обвинениями, направленными против политика. «То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина – это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии», - подчеркнул Брок. 

После того, как в 2005 году Шредер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта «Северный поток». Позднее политик возглавил и совет компании «Северный поток-2», а также совет директоров «Роснефти».

Также Шредер убежден, что ни один российский президент в будущем не выведет Крым из состава России.

 
ForUm

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