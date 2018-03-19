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Украина акцентировала внимание ООН на незаконных действиях России, которая обеспечивает масштабные неконтролируемые потоки вооружений через российско-украинскую границу на оккупированную часть Донбасса с целью дальнейшей дестабилизации.

С соответствующим заявлением выступил во время заседания в штаб-квартире ООН заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко, сообщает Укринформ.

«Реагирование на огромный дестабилизирующий фактор незаконного перемещения обычных вооружений, в том числе легкого и стрелкового оружия, продолжает иметь чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности. В этой связи мы не можем не вспомнить о продолжающейся военной агрессии России против Украины», - заявил Витренко на заседании подготовительного комитета третьей обзорной конференции программы действий ООН по предотвращению и противодействию незаконной торговле легкими вооружениями и стрелковым оружием.

По его словам, эти насильственные действия «обусловливают незаконное перемещение вооружения, что в свою очередь провоцирует дальнейшую эскалацию агрессии».

Он подчеркнул, что Украина, к сожалению, вынуждена регулярно приводить на международных форумах факты агрессии и незаконной деятельности соседнего государства. «Это (деятельность РФ. - Ред.) приводит к поступлению огромных партий оружия, в том числе легкого и стрелкового, незаконным вооруженным формированиям, действующим на временно оккупированных территориях Украины», - отметил представитель украинской дипломатической миссии.

Он подчеркнул, что такие действия РФ «противоречат букве и духу положений» Программы действий ООН, а также подрывают дальнейшие глобальные и региональные усилия в данной сфере. Эти действия «разрушают международно установленные процедуры экспортного контроля и лицензирования, которые обеспечивают эффективный таможенный и пограничный контроль», подчеркнул представитель Украины.

Он в очередной раз отметил, что Россия «полностью игнорирует постоянные призывы международного сообщества установить эффективный пограничный контроль» и продолжает обеспечивать поток нелегального оружия и боеприпасов через временно неконтролируемый сегмент украинско-российской границы.

«Эти незаконные действия сознательно дестабилизируют не только субрегиональную, но и целостную европейскую безопасность и стабильность... ООН не имеет права закрывать глаза на эту опасную ситуацию», - призвал представитель Украины в ООН.
ForUm

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