Представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат от фракции партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко анонсировала обнародование «шокирующего» видео во время рассмотрения в комитете ВР представления на народного депутата Надежду Савченко, сообщает пресс-служба БПП.

Она напомнила, что генпрокурор просит депутатов разрешить привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

«В среду будет рассматриваться вопрос в комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП будет голосовать за все три позиции - снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокируют все общество», - отметила Луценко.

Она также отметила, что последние события - звенья одной цепи, «ведь Путин понимает, что Украину военным противостоянием взять нельзя и будет продолжать дестабилизацию ситуации внутри страны».

«То, что мы видели на акциях протеста Курченко-Саакашвили. То, что мы видим Савченко-Рубан - яркое проявление тех диверсионных групп с украинским контекстом, через наших депутатов, псевдоактивистов и патриотов. Вы помните, что происходило при голосовании о реинтеграции Донбасса ... Мы не знаем серых лошадок, которые есть в парламенте. Поэтому наша фракция будет поддерживать законопроект о разрешении на досмотр вещей депутатов при входе в парламент. Мы его уже зарегистрировали и будем поддерживать», - отметила Луценко.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на Савченко. Комитет ВР по вопросам регламента рассмотрит их 21 марта.

По словам генерального прокурора юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.