также в разделеПолитика
Комитет ВР рассмотрит представление на Савченко 21 марта 12
Депутатам хотят запретить ходить в Раду с оружием 17
После инцидента с Савченко в Раде усилили меры безопасности 37
Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о валюте 71
Украина передала ЕС список из 140 лиц, причастных к «выборам» в Крыму 36
Порошенко призвал ужесточить санкции против РФ за «выборы» в Крыму 65
Порошенко о результатах выборов РФ в Крыму: «филькина грамота» 76
Климкин призвал ЕС ввести санкции против Шредера 117
Германию призвали запретить «вояжи политических авантюристов» в Крым 30
Климкин позвал в Киев высланных из РФ британских дипломатов 82
Франция и Норвегия не признают выборы РФ в Крыму 88
«Самопомич» идет на президентские и парламентские выборы 61
В ОБСЕ отказались комментировать запрет голосования на выборах РФ в Украине 95
Президент: Членство Украины в ЕС – вопрос лет, а не десятилетий 55
Савченко не знакома с Медведчуком, но благодарна ему за освобождение пленных 49
Порошенко в апреле едет в Германию «координировать дальнейшие действия» 66
Гройсман по-прежнему не собирается в президенты 35
Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ в Крыму 47

Народных депутатов могут обязать сдавать оружие на входе в Верховную Раду уже со среды, 21 марта. Об этом заявил на брифинге спикер ВР Андрей Парубий.

Парубий сообщил, что завтра предложит включить проект закона №8155 в повестку дня, и если комитет рассмотрит его в обеденный перерыв, спикер внесет его в зал на вечернем заседании.

«Думаю, что закон будет принят быстро, быстро подписан Президентом и быстро опубликован в «Голосе Украины». Я уверен, что это будет уже завтра... И со среды каждый, кто заходит в здание Верховной Рады должен будет оставить оружие и другие опасные вещества возле входа. Иначе он не сможет зайти в это здание», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Парубий пояснил, что предлагается чтобы только сотрудники УГО могли находиться с оружием в правительственных зданиях. Он отметил, что действующий закон о статусе народного депутата запрещает осмотр депутатских вещей, «если другое не установлено законом».

«Предлагается, чтобы было установлено законом, что депутат, несмотря на свой статус, должен оставить оружие в сейфе, который находится под охраной УГО», - заявил он.

Также, по словам Парубия, помимо холодного и огнестрельного оружия, запрещено будет проносить с собой взрывчатку, боеприпасы всех видов, учебные или имитационные боеприпасы, легковоспламеняющиеся вещества, пиротехнические средства, отравляющие и сильнодействующие вещества. 

Как известно, в Верховную Раду внесли законопроект, регулирующий порядок доступа граждан в парламент, которым предлагается пропускать народных депутатов через рамку металлоискателя. 

Напомним, 15 марта народный депутат Надежда Савченко пришла в ВР, однако в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

По информации СМИ, она занесла в зал три гранаты и пистолет. Отмечается, что нардеп согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.

Позже Савченко рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.

Руководитель Государственной службы охраны Валерий Гелетей заявил, что после этого в ВР были усилены меры безопасности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги