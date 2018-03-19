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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, офису бизнес-омбудсмена, офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, прошедших на прошлой неделе, и подготовить заседание специальной комиссии, созданной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса «маски-шоу-стоп». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

«На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит», - подчеркнул глава правительства.

Он сказал, что надо сделать выводы по каждому случаю. «В ближайшие недели проведем заседание с целью проверки, использовалось ли давление», - заявил Гройсман.

Напомним, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО «Новая почта» в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днипре. Кроме того, обыски провели в ряде компаний IT-сферы.

В конце прошлого года конституционным большинством был принят правительственный законопроект о противодействии давления на бизнес, разработанный совместно Министерством юстиции, Министерством внутренних дел, секретариатом Кабинета Министров, офисом бизнес-омбудсмена и другими ведомствами.

Ключевые новации документа – недопустимость и недействительность доказательств, полученных при исполнении постановления об обыске, вынесенного без технической фиксации. Также недопустимыми будут доказательства, полученные во время обыска, на который не был допущен защитник.

В марте 2018 была создана специальная комиссия по вопросам выполнения требований этого закона. В состав комиссии вошли представители прежде всего деловых кругов.

 
ForUm

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