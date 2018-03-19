Количество учащихся в Крыму на украинском языке сократилось на 97% с 2014 года, говорится в докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Согласно документу, в текущем учебном году на украинском языке учатся 318 учеников, то составляет 0,2% детей, посещающих общеобразовательные школы Крыма, передает Радио Свобода.

В ООН заявили, что примерно на 50% уменьшилось количество детей, которые изучают украинский язык как предмет, выбранный курс либо в рамках внешкольного обучения.

Согласно документу, на крымскотатарском языке образование получают около 5,6 тысячи учащихся (3% от общего количества учащихся), за последние годы эта цифра осталась стабильной. 21,6 тысячи учеников изучают крымскотатарский язык как предмет, выбранный курс либо в рамках внешкольного обучения, что на 12% больше, чем в предыдущем учебном году (тогда таких учеников было 19254).

Как сообщал ForUm, в Крыму сейчас действует только одна украинская школа.