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Все коммунальные службы столицы находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщил во время брифинга начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Сейчас ситуация находится под полным контролем. Наша сегодняшняя неотложная задача – не допустить наслоения снега на крышах и образования сосулек. Поэтому все коммунальные службы задействованы в вывозе снега и расчистке шатровых крыш», - сказал Ткачук.

По его информации, Украинский гидрометцентр прогнозирует во вторник и среду, 20-21 марта, снег с дождем, при этом вероятность снегопада – 30-40%. Поэтому на днях, как и до конца зимнего сезона, все коммунальные службы будут находиться в состоянии повышенной готовности и немедленно реагировать на изменения погодных условий.

«Мы также заранее подготовились к возможному наводнению. Для недопущения подтопления городских улиц районные госадминистрации и основные балансодержатели гидротехнических сооружений, например КП «Плесо», выполняют соответствующие технические работы. Аварийно-спасательные службы уже проводили работы по откачке воды, скажем, на улице Фанерной или переулке Промышленном в Бортничах. Поэтому эта ситуация тоже вполне подконтрольна, и мы готовы к возможным чрезвычайным события», - подчеркнул Ткачук.
ForUm

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