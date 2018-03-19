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Меры безопасности в Верховной Раде «немного усилены» в связи с последними событиями. Об этом в комментарии журналистам заявил руководитель Государственной службы охраны Валерий Гелетей, комментируя осмотр кулуаров парламента на наличие взрывоопасных предметов.

«Сегодня меры безопасности немного усилены в связи с тем, что происходит, с теми заявлениями руководителей спецслужбы и с теми задержаниями», - пояснил он, сообщает УНИАН.

Гелетей подчеркнул, что работники службы охраны «делают свою работу».

«Хотим, чтобы все себя чувствовали безопасно в ВР - не только народные депутаты, но и все кто приходит в парламент», - добавил он.

По словам Гелетея, проверяется не только здание парламента, но и «все места возле Верховной Рады». Он отметил, что в результате осмотра помещений парламента посторонних опасных предметов не обнаружено.

Напомним, 15 марта народный депутат Надежда Савченко  пришла в ВР, однако в сопровождении депутатов покинула здание парламента. По информации СМИ, она занесла в зал три гранаты и пистолет. Отмечается, что нардеп согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.

Позже Савченко рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.
ForUm

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