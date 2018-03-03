Национальный совет реформам под председательством Президента Петра Порошенко рассмотрел законопроект «О валюте», который будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко подчеркнул, что проект закона «О валюте» вводит принцип «разрешено все, что не запрещено» и предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей. «Также убирается такое мучительное наказание в виде приостановления внешнеэкономической деятельности», - отметил он.

Президент акцентировал внимание, что вопрос реформы валютного регулирования является чрезвычайно важным для стимулирования экономики и развития предпринимательства. «Все они сразу почувствуют облегчение сразу после принятия закона», - подчеркнул Порошенко и добавил, что «предприниматель должен делать бизнес конкурентоспособным, а государство должно помогать и защищать предпринимателя».

Он отметил, что наконец был отменен декрет Кабинета Министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля». «Прошло 27 лет. Мир пошел вперед. А у нас валютное регулирование образца 92-го года», - сказал он и добавил, что в Украине сегодня более 10 тыс. предприятий-субъектов внешнеэкономической деятельности, которые ежегодно проводят 2,5 млн операций.

«Конечная же цель – улучшение условий для инвесторов, привлечение инвестиций, новые рабочие места, новые поступления в государственный бюджет, поступления валюты в страну, укрепление национальной валюты. И главное – рост доходов украинцев. Успешная страна Украина для успешных людей», - подчеркнул Президент.