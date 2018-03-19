Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС на сегодняшней встрече в Брюсселе список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на политического директора МИД Украины Алексея Макеева.

«Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму», - сказал он.

По его словам, интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины был значительным, «такого количества, кажется, не было никогда».

Как сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.