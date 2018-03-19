Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.

«Мы должны проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали, участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти», - подчеркнул Глава государства в заявлении в связи с так называемыми выборами на оккупированном полуострове.

«Легитимность президентских выборов в РФ и якобы избранного на них кандидата ставится под сомнение не только незаконным проведением голосования во временно оккупированном Крыму. Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей», - отметил он.

«И мы призываем международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, и за подавление демократии в самой России», - сказал Президент.

«Совместными усилиями, нашей единством и международной солидарностью обеспечим деоккупацию Крыма и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, уважение к международному праву», - добавил он.

Порошенко также отметил, что украинский Крым в «оковах российской оккупации превратился в полуостров несвободы и военную базу» и заверил, что украинская власть усилит работу по отстаиванию прав граждан, ныне проживающих на полуострове и по освобождению заложников.

Напомним, в 2018 году выборы президента России прошли 18 марта – в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Действующий глава РФ Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента, получив 76,65% голосов после обработки 99,5% бюллетеней.

Европейский Союз, Франция, Норвегия не признают результатов голосования в аннексированном Россией Крыму.