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В Днипре из-за сильного снегопада дороги практически парализованы, общественный транспорт вышел на линии не в полном объеме, сообщает Информатор.

Из-за того, что дороги покрыты толстым слоем снега, общественный транспорт практически не курсирует. Чтобы не опоздать на работу, многим жителям города приходится идти пешком. Остальные дожидаются транспорта в километровых очередях, образовавшихся на остановках общественного транспорта. В тех районах Днипра, где транспорт ходит, люди вынуждены ехать в переполненных автобусах.

Сложности наблюдаются и в работе электротранспорта: троллейбусы «застревают» в сугробах, а трамваи практически не ходят. На улицах продолжает работать снегоуборочная техника, но ситуация все еще остается тяжелой.

Мэр Борис Филатов отметил, что за сутки в Днипре выпала двухмесячная норма осадков.

Учитывая нынешние погодные условия, не рекомендуется выходить из дома без необходимости. Автомобилистам следует быть бдительнее: соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Также лучше исключить резкие маневры и выполнять предписание всех дорожных знаков.
ForUm

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