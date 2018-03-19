Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров просит Оболонский районный суд Киева допросить его на судебном заседании по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича с помощью видеоконференции.

Соответствующее заявление опубликовал адвокат Виктор Сердюк в Facebook.

В нем Азаров подтвердил готовность дать показания в суде и отметил, что по инициативе Сердюка был привлечен в процесс в качестве свидетеля защиты.

«Прошу обеспечить проведение моего допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №1 КП/756/237/18 в порядке международной правовой помощи путем видеоконференции с уполномоченного суда г. Москва», - заявил Азаров.

Он утверждает, что не может прибыть непосредственно в Оболонский райсуд Киева в связи с преследованием его на территории Украины по политическим мотивам, и пожаловался на «регулярные угрозы физического уничтожения».

Азаров отказался сообщить суду адрес своего фактического проживания на территории РФ из соображений безопасности.

Напомним, в феврале Оболонский райсуд Киева дал согласие на допрос по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича 16 из 138 свидетелей, о которых просили адвокаты. Среди них – экс-премьер Азаров.