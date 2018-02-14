Оболонский райсуд Киева дал согласие на допрос по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича 16 из 138 свидетелей, о которых просили адвокаты.

Соответствующее решение огласил на заседании в среду судья Владислав Девятко, передает Украинская правда.

Он отметил, что допрос этих лиц может произойти только в случае их появления в зале заседаний.

В частности, в суде могут быть допрошены бывшие:

- премьер-министр Николай Азаров;

- глава Администрации Президента и секретарь СНБО Андрей Клюев;

- глава МВД Виталий Захарченко;

- председатель СБУ Александр Якименко;

- министр обороны Павел Лебедев;

- командующий внутренних войск МВД Станислав Шуляк;

- командующий ВМС и начальник Генштаба Юрий Ильин;

- глава службы безопасности президента Константин Кобзарь;

- сотрудник Службы безопасности президента Сергей Бернацкий;

- глава МИД Леонид Кожара;

- начальник управления СБУ в Киеве и области Александр Щеголев;

- пилот ООО «Центр Авиа» Аркадий Ярощук;

- сотрудник «Украэроруха» Андрей Чертков.

Также свидетельств ждут от жителей оккупированного Россией Крыма Оксаны Медиевой, Андрея Никифорова и Романа Татарикова.

При этом суд отказался слушать показания других 122 свидетелей стороны защиты, среди которых еще 105 крымчан и 11 представителей Евросоюза.

Как известно, адвокаты просили суд вызвать на допрос 138 человек, включая руководство страны при Януковиче, которых сейчас разыскивают украинские правоохранители.

В списке также были 11 представителей руководящих органов ЕС.

Как сообщалось, адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича, которого судят за госизмену, заявили в суде, что аннексия Крыма стала возможна в результате действий активистов Майдана, которые избили жителей Симферополя в феврале 2014 года.

Также они продолжают настаивать на версии о «силовом захвате власти представителями оппозиции» в феврале 2014 года.

Оболонский райсуд продолжает слушать свидетелей, которых вызывает защита.

В частности давали показания спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, глава МВД Арсен Аваков, а также бывшие охранники Януковича, которые подтвердили, что покушений на его жизнь не было.