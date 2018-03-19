Владимир Путин отверг обвинения Москвы в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Россия бы не позволила себе такого, тем более накануне выборов, заявил российский лидер во время общения с прессой в избирательном штабе, передает РИА Новости.



«Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволили подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо», — сказал Путин.

Кроме того, президент РФ отметил, что если бы в отношении экс-сотрудника ГРУ было применено боевое отравляющее вещество, он погиб бы сразу.

При этом Путин выразил готовность к сотрудничеству в расследовании. Но для этого, подчеркнул российский лидер, должна быть заинтересованность и с другой стороны.

«Мы готовы к сотрудничеству. Мы сразу об этом сказали. Готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность с обратной стороны, мы пока этого не видим», — сказал Путин.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.