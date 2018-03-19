также в разделеМир
ЕС потребовал от РФ рассекретить «Новичок» 36
Британский парламент предлагает перенести Brexit 46
ЦИК РФ подсчитал 99,5% бюллетеней, у Путина – более 76% голосов 141
Джонсон: Есть свидетельства накопления Россией запасов «Новичка» 128
Швеция и Чехия отвергли заявление Захаровой о разработке «Новичка» 50
Джонсон о высылке дипломатов из РФ: Это ударит только по простым россиянам 52
СМИ показали массовый вброс бюллетеней на выборах в РФ 143
Захарова: В СССР и России никогда не было «Новичка» 64
Из 15 стран: В ЦИК РФ заявили о хакерской атаке 39
Путин проголосовал на выборах президента РФ 48
Си Цзиньпина переизбрали главой Китая 110
Джонсон отказался пожать руку послу РФ 101
Американские сенаторы потребовали заблокировать «Северный поток-2» 107
Россия закрывает Британский Совет и высылает 23 дипломата 189
Посла Великобритании снова вызвали в МИД РФ 97
Полиция расследует смерть соратника Березовского как убийство 40
Следком РФ возбудил дело об отравлении дочери Скрипаля 55
Песков: Упоминание Путина в деле Скрипаля – шокирующее и непростительное 82

Владимир Путин отверг обвинения Москвы в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Россия бы не позволила себе такого, тем более накануне выборов, заявил российский лидер во время общения с прессой в избирательном штабе, передает РИА Новости.

«Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволили подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо», — сказал Путин.

Кроме того, президент РФ отметил, что если бы в отношении экс-сотрудника ГРУ было применено боевое отравляющее вещество, он погиб бы сразу.

При этом Путин выразил готовность к сотрудничеству в расследовании. Но для этого, подчеркнул российский лидер, должна быть заинтересованность и с другой стороны.

«Мы готовы к сотрудничеству. Мы сразу об этом сказали. Готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность с обратной стороны, мы пока этого не видим», — сказал Путин.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

59
Теги