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Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко не считает случайностью изображение карты Украины без Крыма в эфире телеканалов UA: Первый и СТБ.

«Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, то это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа. Я не верю в такие технические ошибки! Должны быть фамилии», - написал он в Twitter.

 


 

 

апомним, 16 марта в эфире телеканалов UA: Первый и СТБ появились изображения карты Украины без Крыма.

Телеканалы назвали произошедшее технической ошибкой и извинились.
ForUm

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