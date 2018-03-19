Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко не считает случайностью изображение карты Украины без Крыма в эфире телеканалов UA: Первый и СТБ.
«Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, то это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа. Я не верю в такие технические ошибки! Должны быть фамилии», - написал он в Twitter.
Якщо майже водночас на двох українських загальнонаціональних телеканалах прямо напередодні виборів Путіна у Росії у прямому ефірі з’являються карти України без Криму, то це уже не випадковість, а чиясь цілеспрямована робота. Я не вірю у такі технічні помилки! Мають бути прізвища.— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 18 марта 2018 г.
апомним, 16 марта в эфире телеканалов UA: Первый и СТБ появились изображения карты Украины без Крыма.
Телеканалы назвали произошедшее технической ошибкой и извинились.
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