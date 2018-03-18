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В аннексированном Севастополе всем проголосовавшим 18 марта на выборах президента России выдают памятные медали, сообщает Крым.Реалии.

На вкладыше написано, что это медаль в память о «референдуме», который прошел в Севастополе 16 марта 2014.

Напомним, Служба безопасности Украины предупреждает граждан Украины об уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента РФ на временно аннексированной территории Автономной Республики Крым.

Европейский Союз не признает результатов голосования в аннексированном Россией Крыму во время выборов президента этой страны.  
ForUm

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