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Служба безопасности Украины предупреждает граждан Украины об уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента РФ на временно аннексированной территории Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым под процессуальным руководством крымской прокуратуры осуществляют досудебное расследование уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

«По материалам уголовного производства установлено, что отдельные граждане Украины по предварительному сговору между собой осуществляют организацию на временно аннексированной территории Украины – Автономной Республике Крым – незаконные  выборы президента РФ. Своими действиями они сознательно оказывают помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, направленной в ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности нашей страны», - говорится в заявлении.

В рамках досудебного следствия, в частности, исследуется незаконная деятельность председателя так называемой ЦИК на территории АР Крым.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 109, ч. 1 и ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном проведении и организации незаконного референдума на территории АР Крым 16.03.2014, выборов в законодательные органы Крыма и города Севастополя и муниципальные выборы с целью формирования незаконных органов власти 14.09.2014, выборы в Госдуму 18.09.2016.

Продолжается досудебное следствие, которое устанавливает всех причастных к содействию псевдовыборам, организованных оккупационными властями.

СБУ призывает всех граждан Украины, проживающих во временно аннексированном Крыму, воздержаться от участия в незаконных выборах президента РФ.

Напомним, Европейский Союз не признает результатов голосования в аннексированном Россией Крыму во время выборов президента этой страны.  


 
ForUm

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