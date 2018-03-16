Венгрия считает неприемлемой и осуждает атаку на автомобили с венгерскими номерами в Берегово. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

«Прискорбно, что после торжественных событий 15 марта, без инцидентов, на Закарпатье, на следующий день после национального праздника, наступление на венгерскую общину на Закарпатье было немедленно начато», - заявили в Будапеште.

«Эта акция – явная провокация против подкарпатских венгров, которая является частью антивенгерских проявлений последних недель, самым серьезным из которых было разрушение штаб-квартиры Венгерской культурной ассоциации Закарпатья в Ужгороде», - говорится в заявлении.

В Венгрии ожидают, что «украинские власти будут действовать самым решительным образом и сделают все возможное, чтобы предотвратить такие случаи и гарантировать безопасность подкарпатских венгров».

Напомним, в ночь с 15 на 16 марта в Берегово Закарпатской области неизвестные повредили несколько автомобилей на венгерских номерах. Авто с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, остались невредимыми.