Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что «химическая атака» в Великобритании является посягательством на суверенитет этого государства. Об этом он заявил во время встречи с личным составом штаба антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Химическая атака» Кремля в Великобритании – шокирующий пример применения российского нервно-паралитического оружия на территории другого государства. Это не что иное как посягательство на суверенитет Великобритании. Сегодня власти Великобритании четко отметили, что это сделано по непосредственному указанию руководства Российской Федерации», - заявил Порошенко.

«От имени Украины, как Президент Украины, хочу четко заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства. Как Президент – целиком и полностью разделяю позицию, высказанную во вчерашнем совместном заявлении руководителей США, Великобритании, Франции и Германии», - подчеркнул он.

Глава государства также добавил: «Ну и наше послание России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны Гэйвин Уильямсон: «Замолчите и уберитесь».

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.