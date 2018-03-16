Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в закон «О временных мерах на период проведения АТО» по возобновлению возможностей развития малого и среднего бизнеса с использованием заемного финансирования на территории проведения АТО. Об этом говорится в Twitter Главы государства.

«Подписал закон, который снимает введенные ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на той части территории проведения операции Объединенных сил, которая подконтрольна Украине», - написал Порошенко.

Підписав закон, який знімає впроваджені раніше обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу на тій частині території проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г.



