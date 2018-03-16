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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в закон «О временных мерах на период проведения АТО» по возобновлению возможностей развития малого и среднего бизнеса с использованием заемного финансирования на территории проведения АТО. Об этом говорится в Twitter Главы государства.

«Подписал закон, который снимает введенные ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на той части территории проведения операции Объединенных сил, которая подконтрольна Украине», - написал Порошенко.

 


 

 
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