Центральный районный суд Николаева полностью удовлетворил иск городского головы Александра Сенкевича и признал противоправным решение Николаевского горсовета от 5 октября 2017 года, которым он был уволен с должности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе «Самопомочи».

Напомним, 5 октября на внеочередной сессии Николаевского городского совета 42 голосами от БПП, Оппозиционного блока и «Нашего края» депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Сенкевича.

13 октября Сенкевич обжаловал решение горсовета в суде.