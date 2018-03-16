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Центральный районный суд Николаева полностью удовлетворил иск городского головы Александра Сенкевича и признал противоправным решение Николаевского горсовета от 5 октября 2017 года, которым он был уволен с должности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе «Самопомочи».

Напомним, 5 октября на внеочередной сессии Николаевского городского совета 42 голосами от БПП, Оппозиционного блока и «Нашего края» депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Сенкевича.  

13 октября Сенкевич обжаловал решение горсовета в суде.
ForUm

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