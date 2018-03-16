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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает непростительным нарушением дипломатического этикета обвинения со стороны официального Лондона в адрес главы российского государства Владимира Путина в его причастности к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории», - заявил Песков ТАСС.

«Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ни чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», - подчеркнул он в ответ на просьбу прокомментировать заявление главы британского МИД Бориса Джонсона.

Как заявил британский министр, Лондон считает в высокой степени вероятным, что президент России лично дал указание использовать нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль.  

«У нас ссора с Кремлем Путина и его решением - а мы думаем, что, с наивысшей степенью вероятности, это было его решение, - дать указание использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Соединенного Королевства», - сказал он.
ForUm

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