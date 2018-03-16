В случае значительного ухудшения погодных условий власти Киева будут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время заседания Киевского городского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Первоначально это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. О чем будет сообщено отдельно», - отметил он.

Первый заместитель председателя КГГА просит киевлян внимательно следить за сообщениями городских властей и следовать рекомендациям специалистов.

Напомним, в результате активного циклона с вечера 16 марта, а также 17 и 19 марта в столице ожидается сильный снег, что приведет к образованию совокупного снежного покрова до 25-30 см. Также ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с, метель, гололед и понижение температуры до 3-8 ° мороза.