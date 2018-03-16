Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает погасить задолженность за электроэнергию потребителей перед предприятиями, осуществляющими поставки на территории ОРДЛО, за счет средств государственного бюджета.

Как сообщают «Наші гроші», об этом говорится в законопроекте «Об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рыкнк электроэнергии», который был вынесен на рассмотрение правительственного комитета 15 марта.

С июля 2019 года в Украине должна заработать новая модель оптового рынка электроэнергии, будет создана товарная биржа и ликвидировано ГП «Энергорынок». На сегодня дебиторская задолженность ГП «Энергорынок» составляет 29,8 млрд грн, а кредиторская – 28,1 млрд грн. Поэтому Минэнерго предложило пути для ликвидации задолженности.

Один из них - погашение задолженности потребителей с оккупированных территорий за счет средств государственного бюджета.

В представленных к законопроекту документах Минэнерго не указало сумму задолженности потребителей электроэнергии в ОРДЛО. Предложено, что подтверждение задолженности будет осуществлять межведомственная комиссия, которую создаст Кабинет Министров.

Также предложено списать задолженность ГП «Энергорынок» перед поставщиками электроэнергии в ОРДЛО.

В пояснительной записке к законопроекту Минэнерго указало, что угледобывающие предприятия на начало года задолжали 11,34 млрд. Эти долги также предложено выплатить средствами госбюджета, а часть их списать.

Также запланировано, что участники процедуры погашения задолженности заменят между собой кредиторские и дебиторские обязательства ГП «Энергорынок» и будут погашать их в течение пяти лет за счет целевой надбавки, предусмотренной НКРЭКУ в тарифах на распределение электрической энергии.

Напомним, НЭК «Укрэнерго» с 25 апреля прекратила подачу электроэнергии на территорию отдельных районов Луганской области (ОРЛО).

С 26 июля Украина прекратила поставлять электричество на оккупированные территории Донецкой области.