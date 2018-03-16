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Россия фактически ведет Третью мировую войну, но гибридными методами. Об этом в интервью BBC Україна заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами. И вопрос не только в том, что Россия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна. Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества», – отметил он.

Это, по словам Климкина, означает, что возникнет коалиция, которая должна противодействовать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира.

«Мы честно должны сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы. Это означает, что для нас есть дополнительные вызовы. И именно такая солидарность, не только на уровне заявлений, для нас очень важна», – подчеркнул министр.
ForUm

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