Кабинет Министров Украины готовит решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.Владимир Гройсман.

«Мы готовим решение о расторжении программы экономического сотрудничества. Будем делать все, чтобы страна агрессор платила высокую цену за свою агрессию», - подчеркнул глава правительства.

Он обратил внимание, что сегодня Украина переориентирует экономику с Востока на Запад и другие страны.

«Трудно, сложно, но мы переориентируемся в страны ЕС и другие стран. Это будет наше преимущество, - добавил Гройсман. - Будем ограничивать и ликвидировать сотрудничество с агрессором».

Как ранее сообщал ForUm, Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения, касающиеся Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, среди которых – приостановление договора частично или полностью.