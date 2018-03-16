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Кабинет Министров Украины готовит решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом заявил премьер-министр, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.Владимир Гройсман.

«Мы готовим решение о расторжении программы экономического сотрудничества. Будем делать все, чтобы страна агрессор платила высокую цену за свою агрессию», - подчеркнул глава правительства.

Он обратил внимание, что сегодня Украина переориентирует экономику с Востока на Запад и другие страны.

«Трудно, сложно, но мы переориентируемся в страны ЕС и другие стран. Это будет наше преимущество, - добавил Гройсман. - Будем ограничивать и ликвидировать сотрудничество с агрессором».

Как ранее сообщал ForUm, Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения, касающиеся Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, среди которых –  приостановление договора частично или полностью.
ForUm

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