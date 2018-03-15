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Изменения в Уголовный процессуальный кодекс, инициатором которых был депутат Верховной Рады Андрей Лозовой (Радикальная партия Олега Ляшко), вступили в силу. Соответствующий законопроект был принят парламентом 3 октября 2017 года, передают Українські Новини.

Часть его положений вступила в силу 15 декабря 2017 года, а часть, касающаяся изменений в УПК, через 3 месяца – 15 марта.

Данными положениями вводится ограничение сроков расследования преступлений.

В частности, правоохранители обязаны установить подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести – 12 месяцев, а уголовного проступка – 6 месяцев.

В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство должно быть закрыто.

В то же время в исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.

Кроме того, изменения в УПК вводят право подозреваемого обжаловать сам факт вручения ему сообщения о подозрении.

Такое право он получает через 2 месяца после вручения подозрения.

Также следователи и прокуроры лишаются права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба.

Теперь назначать экспертизы имеет полномочия исключительно суд.

Кроме того, районные управления правоохранительных органов не смогут подавать свои ходатайства в соответствующие районные суды.

Они обязаны будут подавать ходатайства исключительно в тот суд, в пределах территориальной юрисдикции которого зарегистрирован орган следствия как юридическое лицо.

Также изменяются правила проведения обысков силовиками.

В частности, правоохранители будут вынуждены в ходатайствах о проведении обысков указывать, какие именно предметы они хотят отыскать.

При обыске обязательно присутствие адвоката, а само следственное действие должно фиксировать на аудио- и видеоаппаратуру.

13 марта Верховная Рада на пленарном заседании планировала рассмотреть законопроект №7547, которым предлагается отменить вступающие в силу 15 марта изменения УПК, но отложила рассмотрение на неопределенный срок.

Как известно, депутаты единогласно поддержали поправку Лозового, которая предусматривает ограничение сроков досудебного расследования. Некоторые политики считают, что по этой поправке дела о преступлениях на Майдане рискуют остаться нераскрытыми.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование дел экс-президента Виктора Януковича и его соратников, а также дела о преступлениях на Майдане не будут закрыты в связи с поправкой к Уголовно-процессуальному кодексу об ограничении сроков досудебного расследования авторства радикала Андрея Лозового.
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