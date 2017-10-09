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Расследование дел экс-президента Виктора Януковича и его соратников, а также дела о преступлениях на Майдане не будут закрыты в связи с поправкой к Уголовно-процессуальному кодексу об ограничении сроков досудебного расследования авторства радикала Андрея Лозового.

Об этом во время брифинга в понедельник заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Украинская правда.

По его словам, изменения в правовом законодательстве не коснутся тех дел, которые были открыты до принятия данного закона, поэтому расследование дела Януковича и команды будет доведено до конца.

«Во-первых, изменения в Уголовно-процессуальном кодексе не распространяются на дела, которые были начаты ранее. Во-вторых, сроки расследования дел стали жестче, однако совершенно реальные. Иначе, 66 тысяч случаев ограблений, 9 тысяч дел коррупционеров и тысячи случаев разбойных нападений рисковали бы остаться не расследованными. Поэтому крики, что все пропало, являются преждевременными», - сказал Луценко.

Он отметил, что тщательно разбирался со всеми поправками на обсуждениях в комитетах и ​​во время голосований и считает, что комитет, который их согласовал, является профессиональным.

Однако, по мнению генпрокурора, есть другая «больная тема» в новом Уголовно-процессуальном кодексе – обжалование в суде сообщений о подозрении.

«Право оспаривать подозрения в суде, по моему мнению, является ошибкой. Ведь, вручая такое подозрение, мы даем понять, что работаем над определенным делом, но это еще не обвинительный акт. Считаю, что обжалование подозрений является лазейкой для коррупционеров, которые смогут отменять расследование против них дел», - отметил Луценко.

Он добавил, что планирует обжаловать эту поправку.

Как известно, депутаты единогласно поддержали поправку Лозового, которая предусматривает ограничение сроков досудебного расследования. Некоторые политики считают, что по этой поправке дела о преступлениях на Майдане рискуют остаться нераскрытыми.

 
ForUm

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