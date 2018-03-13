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В этом году народный депутат Надежда Савченко еще не обращалась к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию по вопросу заграничных командировок. Об этом сообщил пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев.

«С начала 2018 года Надежда Савченко не обращалась к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки», - сказал он, сообщает УНИАН.

Как отметил Ковалев, Парубий распоряжение о заграничной командировке Савченко не подписывал.

Как сообщал ForUm, внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу в отношении главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, однако сегодня она покинула территорию Украины. 

Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ.

Вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Савченко не было на заседании комитета.

В СБУ пояснили, что передали повестки Савченко в Аппарат Верховной Рады.
ForUm

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