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Пресс-служба Надежды Савченко анонсировала брифинг нардепа завтра, 15 марта.

«15 марта в 10:30 состоится брифинг председателя ПП «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», народного депутата Надежды Савченко», - говорится в сообщении.

Адрес проведения – пер. Аскольдов, 3а в Киеве, где расположено Главное управление СБУ в Киеве.

Как сообщал ForUm, 14 марта Луценко заявил, что будет вынужден внести представление на нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос.

Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины на 13 марта по делу Владимира Рубана.

Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ.

Вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Савченко не было на заседании комитета.

В СБУ пояснили, что передали повестки Савченко в Аппарат Верховной Рады. Она в свою очередь потребовала из на руки.

Спикер Рады Андрей Парубий не подписывал распоряжение о заграничной командировке Савченко.
ForUm

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