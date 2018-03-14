Пресс-служба Надежды Савченко анонсировала брифинг нардепа завтра, 15 марта.
«15 марта в 10:30 состоится брифинг председателя ПП «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», народного депутата Надежды Савченко», - говорится в сообщении.
Адрес проведения – пер. Аскольдов, 3а в Киеве, где расположено Главное управление СБУ в Киеве.
Как сообщал ForUm, 14 марта Луценко заявил, что будет вынужден внести представление на нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос.
Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины на 13 марта по делу Владимира Рубана.
Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ.
Вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Савченко не было на заседании комитета.
В СБУ пояснили, что передали повестки Савченко в Аппарат Верховной Рады. Она в свою очередь потребовала из на руки.
Спикер Рады Андрей Парубий не подписывал распоряжение о заграничной командировке Савченко.
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