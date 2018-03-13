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В подольском районе столицы мужчина открыл стрельбу в магазине, в результате которой ранена прохожая, которую с ранением бедра госпитализировали, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Около 11:30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении.

Как отметил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо. «Скорая» доставила ее в больницу.

Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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