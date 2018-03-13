Соединенные Штаты поддерживают своего союзника – Великобританию в вопросе расследования отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Радио Свобода.

«Думаю, они (Великобритания, - ред.) все еще прорабатывают некоторые детали относительно этого инцидента. Мы, безусловно, поддерживаем их в этом процессе», - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос, считает ли Белый дом, что за нападением с применением нервно-паралитического газа на территории Великобритании стоит Россия.

Великобритания будет готова прибегнуть к дополнительным мерам против России после вероятного отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, заявила 12 марта в британском парламенте премьер-министр Тереза ​​Мэй. Мэй добавила, что 14 марта объявит о возможных мерах против России.

По ее словам, при отравлении Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которая производилось в России. Она отметила, что речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

В Москве назвали «цирковым шоу» заявление Мэй.

Напомним, 4 марта Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован россиянин Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. в торговом центре в Солсбери

В настоящее время 66-летний Скрипаль и его дочь находятся в больнице. Во вторник стало известно, что в больницу с симптомами отравления также попали двое британских полицейских, которые занимаются расследованием произошедшего с экс-полковником ГРУ.

В Кремле утверждают, что не располагают официальной информацией о произошедшем с бывшим разведчиком.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипача отравили нервно-паралитическим веществом. Дело расследуют как попытку убийства с помощью вещества нервно-паралитического действия.

Британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

Скрипаль – бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипача освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и 44-летний сын бывшего шпиона.