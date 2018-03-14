За время проведения антитеррористической операции погибли 232 добровольца. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Добро, соединенное с волей! Каждому бойцу добробатов - благодарность Украине за подвиг», – написал он.

По словам министра, за время проведения АТО погибли 232 добровольца, еще 799 получили ранения. «Подвиг наших ребят всегда с нами», – подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День украинского добровольца.