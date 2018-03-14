В Украине 14 марта отмечают День украинского добровольца.

Он установлен для почтения мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

Эта дата выбрана не случайно: именно 14 марта 2014 года прямо с Майдана первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах, что под Киевом. Вклад первой волны добровольцев трудно переоценить - именно добровольческие батальоны дали возможность провести мобилизацию и подготовить им профессиональную замену, сообщает Укринформ.

Одним из первых примеров добровольчества можно считать Запорожскую Сечь - военизированную структуру из добровольческих батальонов, которые веками защищали Украину.

Другой яркий пример - легион Украинских Сечевых Стрельцов, что также формировался исключительно на добровольческих принципах. События Первой мировой войны, противостояние Австро-Венгрии России украинцы решили использовать для воплощения заветной мечты о независимости Украины. В ряды УСС записались около 20 тысяч добровольцев, но впоследствии австрийская власть разрешила только 2500 воинам принять присягу и образовать легион УСС. Тогда, в 1914 году, равно как и в 2014, украинские добровольцы ничего не имели: они были хуже всех вооружены, обуты и одеты. Но, несмотря на это, завоевали славу как самые отважные воины. «С нами шли в наступление украинские добровольцы. Это, по-видимому, самый лучший отдел из всей Австро-Венгерской армии», - говорилось в немецком сообщении с фронта командованию Южной Армии. Полтора года понадобилось стрельцам и австрийскому командованию, чтобы официально оформить украинских добровольцев как отдельную боевую единицу - полк УСС.

Именно тогда на западноукраинских землях началось и мощное волонтерское движение - по существу, местное население одевало и кормило украинских добровольцев, отправляло на фронт так называемые «любыстки» - специальные посылки-свертки.

Во время Второй мировой войны добровольцы опять первыми стали на защиту Отчизны.

Но самый новый пример - это Революция Достоинства и начало военных действий на востоке Украины. В те дни тысячи обычных украинских граждан, бросив собственные дела - учебу, работу, бизнес, семьи - вначале пошли на майданы, выражая протест против антигосударственной политики бывшего высшего руководства страны, а потом с оружием в руках первыми противостояли вооруженной российской армии. Весной 2014 года была зафиксирована рекордная явка в военкоматы страны. Люди приходили сами, не ожидая повестки. Другие - мужчины и женщины, самоорганизовались в батальоны и отправились на Восток.

Именно благодаря добровольцам - их мужеству, преданности национальным интересам и искреннему патриотизму удалось остановить российского агрессора, дать возможность мобилизовать силы в тылу и вооружить армию. В целом в конфликте на востоке Украины принимали участие около 40 добровольческих батальонов. Подавляющее большинство из них впоследствии превратилось в воинские части силовых структур.

Напомним, 17 января 2017 года Верховная Рада установила День украинского добровольца.