также в разделеПолитика
Рабинович – Медведчуку: Слова Порошенко друзей вам точно не прибавили
Турчинов: В марте 2014-го РФ готовилась к полномасштабному наступлению 43
В «Украинском выборе» прокомментировали судебное решение по делу Лесика 40
Журналист: В ЕС недовольны выполнением Украиной их требований 40
Парубий не подписывал распоряжение о заграничной командировке Савченко 52
Климкин прокомментировал идею Собчак о новом референдуме в Крыму 138
Москва требует от Украины обеспечить голосование на выборах 18 марта 51
Погребинский: Порошенко лично заинтересован в контакте, который обеспечивает ему Медведчук 64
«Сообщите ей, что она не в Страсбурге»: Береза высмеял Савченко 248
Рада приняла закон о бессрочном установлении инвалидности участникам АТО 47
Парубий сказал, когда Рада возьмется за Бакулина 40
Савченко опубликовала фотосессию в Европарламенте 116
Арьев: Савченко не было на заседании комитета ПАСЕ 223
У Савченко заявили, что никаких повесток не получали 66
Мишин: Рубан не просто прямой конкурент Медведчука, он работал против него на выборах 64
Президент: В освобождении заложников на Донбассе прогресса нет 43
Порошенко подписал закон об ООО 99
ЕС не признает выборы президента России в Крыму 65

Во время аннексии Крыма каждый день приходили сообщения о полномасштабном наступлении РФ. Об этом министр внутренних дел заявил в фильме «Украина. 100 дней над пропастью», сообщили ForUm’у департаменте коммуникации МВД.

«Каждую ночь нам рассказывали, что вертолетная группа вылетела из Беларуси или России и уже направляется к нашим границам. И несколько раз наши ребята фиксировали прилет этих групп к границам. А в последний момент они разворачивались и летели назад», - сказал Аваков.

По его словам, тогда складывалось такое впечатление, что Путин специально провоцирует украинских силовиков.

«Выбор Крыма – это был выбор между полномасштабной интервенцией и нет. То есть у нас было полное ощущение, что Путин нас в том числе провоцировал. Если бы остатками армии, 5 тысячами мобилизованных людей, полком некоего «Ягуара» бросились бы тогда на перевал, нас бы военная машина снесла», - заявил Аваков.

Он отметил, что тогда в Украине отсутствовали ресурсы для защиты своей территории.

«Если условно взять фантасмагорический сценарий: что вертолетный десант высадился бы на крышу Кабмина или Верховной Рады, - а как защититься? И тогда, например, в аэропортах, в Жулянах, в Борисполе, мы несколько раз перекрывали взлетную полосу, просто ставили БТРы в ряд ... То есть были такие немного истерические варианты, потому что не было других вариантов реагирования», - рассказал министр.

Напомним, в этом же фильме секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинская разведка в марте 2014 года неоднократно сообщала о намерении российских войск начать полномасштабное наступление против Украины. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги