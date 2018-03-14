Во время аннексии Крыма каждый день приходили сообщения о полномасштабном наступлении РФ. Об этом министр внутренних дел заявил в фильме «Украина. 100 дней над пропастью», сообщили ForUm’у департаменте коммуникации МВД.

«Каждую ночь нам рассказывали, что вертолетная группа вылетела из Беларуси или России и уже направляется к нашим границам. И несколько раз наши ребята фиксировали прилет этих групп к границам. А в последний момент они разворачивались и летели назад», - сказал Аваков.

По его словам, тогда складывалось такое впечатление, что Путин специально провоцирует украинских силовиков.

«Выбор Крыма – это был выбор между полномасштабной интервенцией и нет. То есть у нас было полное ощущение, что Путин нас в том числе провоцировал. Если бы остатками армии, 5 тысячами мобилизованных людей, полком некоего «Ягуара» бросились бы тогда на перевал, нас бы военная машина снесла», - заявил Аваков.

Он отметил, что тогда в Украине отсутствовали ресурсы для защиты своей территории.

«Если условно взять фантасмагорический сценарий: что вертолетный десант высадился бы на крышу Кабмина или Верховной Рады, - а как защититься? И тогда, например, в аэропортах, в Жулянах, в Борисполе, мы несколько раз перекрывали взлетную полосу, просто ставили БТРы в ряд ... То есть были такие немного истерические варианты, потому что не было других вариантов реагирования», - рассказал министр.

Напомним, в этом же фильме секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинская разведка в марте 2014 года неоднократно сообщала о намерении российских войск начать полномасштабное наступление против Украины.